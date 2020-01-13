Ирина Шейк с дочерью загорают на Ибице в модных купальниках

Ирина Шейк решила отдохнуть и отправилась с дочерью Леей в отпуск. Папарацци сумели запечатлеть модель и ее наследницу, когда те прогуливались по пляжу Ибицы в модных купальниках.



После того, как Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером, к ней переехала ее мама Ольга. Женщина помогает модели воспитывать дочь Лею и путешествует вместе со знаменитостью по всему миру.



На этот раз Ирина Шейк решила отдохнуть от работы и устроить для мамы и дочери настоящий островной отдых. С целью поплавать и загореть трио прилетело на остров Ибица. Вездесущие папарацци смогли запечатлеть модель и ее семью, когда те направлялись на пляж, чтобы арендовать яхту и окунуться в теплое море подальше от любопытных глаз.



Как представительница фэшн-индустрии, Ирина Шейк всегда следит за своим внешним видом и современными тенденциями. Поэтому даже на пляже манекенщица показала один из модных трендов сезона – неоновый купальник, а для дочери выбрала не менее актуальный костюм в клеточный принт. Мама знаменитости же выбрала черно-белый ансамбль, сделав ставку на классическое сочетание цветов.

