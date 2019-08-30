Эксперты дали 10 советов по выбору ноутбука для учебы





При выборе ноутбука для учебы стоит обращать внимание на качество устройства. Даже если такой девайс окажется дороже планируемого, у него намного больше шансов прослужить дольше, чем у низкобюджетного аналога. Поэтому лучше выбирать такой лэптоп, «железо» которого можно обновить и дополнить, а не носить в ремонт каждый семестр.Быстро разряжающийся аккумулятор или батарея, которая выходит из строя уже через несколько месяцев – одна из широко распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться пользователям ноутбуков. Именно по этой причине нужно обратить особое внимание на автономность работы девайса. На современном рынке можно найти большое количество устройств, разработчики которых позаботились о достаточной продолжительности их функционирования. Таким образом можно избежать казусов вроде внезапного отключения лэптопа во время урока или лекции.Если есть необходимость носить девайс с собой на регулярной основе, позаботиться о его весе стоит однозначно. В этом случае можно выбрать два пути: выбрав нетбук или же ноутбук с SSD накопителем. Во втором случае получится избежать дополнительной нагрузки на плече с помощью приобретения внешнего накопителя, который нет необходимости иметь при себе регулярно, а только в случаях, когда дополнительное «место» действительно нужно.Стоит также обратить внимание на специфику каждой из существующих операционных систем и определить какая из них будет оптимально подходить для выбранного курса или специальности. Chromebook может быть эффективной для многих школьных курсов, однако не поддерживать программное обеспечение для узкой специализации. Арт-софт может затребовать от Mac OS дополнительного утилит, а для некоторых направлений обучения в университете вообще будет лучше выбрать Linux.Мощные или игровые ноутбуки нуждаются в охлаждении даже больше, чем самые простые девайсы. В основном отверстия для проветривания расположены снизу устройства, поэтому чтобы избежать таких неприятных последствий перегрева, как отключение, стоит заранее решить этот вопрос. Для чего можно купить специальную подставку для лэптопа или не забывать ставить его на твердую поверхность, избегая держать на коленях или мягкой мебели.Если во время учебы предполагается частая работа с PDF-файлами, стилус может оказаться очень кстати. С его помощью удастся избежать необходимости распечатывать каждый документ, в котором нужна правка, что сэкономит много времени и ресурсов. Также это облегчит разметку в документах, копирование фигур или математических формул.Не стоит совмещать игровой и «рабочий» компьютеры в одном девайсе. В любом случае геймерская техника будет стоить в разы дороже, а потому лучше оставить ее исключительно для узкой специализации. К тому же высокая разделительная способность, быстрая частота смены кадров и мощный «движок» вряд ли пригодятся для работы на лекции или уроке. Эксперты утверждают, что для занятий стоит приобрести более дешевое и менее претенциозное устройство.Лэптоп создан для того, чтобы служить в «дорожных» условиях, поэтому он должен быть достаточно крепким и выносливым для длительной службы. Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на материал корпуса, а также на шарниры и крепления. Покупая ноутбук в магазине, стоит проверить его детали на прочность, плотность закрытия крышки устройства, а также сам девайс - на наличие вмятин и царапин.Одним из важных условий сохранности новой техники является ее транспортировка. Эксперты советуют сразу же приобрести сумку или рюкзак для переноски ноутбука. Специальный чехол поможет защитить устройство от ударов, попадания грязи, пыли и влаги вовнутрь и выступит в качестве дополнительного «страхового полиса» для устройства.Если работа с ноутбуков планируется преимущественно на свежем воздухе, то стоит отдавать предпочтение антибликовому или матовому экрану. В случае же использования устройства в помещении, глянцевый и яркий будет более верным выбором.