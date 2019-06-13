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Эксперт рассказала, как правильно инициировать секс с партнером

Канадский сексопатолог Петра Зеброфф рассказала о том, как правильно инициировать секс с партнером. Эксперт отмечает, многие люди подходят к прелюдии по-разному, поэтому лучше заранее знать, что человеку нравится, и действовать исходя из этого.
Эксперт рассказала, как правильно инициировать секс с партнером

Отношение к инициированию секса с партнером бывает разнообразным. Сексопатолог разделила людей на две большие группы: те, кто предпочитают слова, и те, кто любят прикосновения и физический контакт. Первые могут обозначить свои намерения прямо, тогда как вторые предпочитают начинать прелюдию с действий. Также эксперт выделила дополнительную категорию людей, которые относятся к одной из уже названных групп, но при этом воспринимают процесс как игру. Они хотят насладиться моментом и чувством напряжения в разговоре или физическом контакте, а только потом переходить к делу.

Сексопатолог отмечает, в этом вопросе лучше всего прислушиваться к своему партнеру. Необходимо узнать об его взглядах и о том, как он предпочитает инициировать секс, и только потом приступать к активным действиям. Также не стоит волноваться, если у постоянных партнеров или даже супругом на этот счет разные мнения. Эксперт советует им просто чередовать свои подходы, поэтому все останутся довольны.

Кроме того, по мнению Петры Зеброфф, очень важно иметь взаимное уважение и доверие. В подобной атмосфере каждый из партнеров с радостью попробует новые подходы и техники, что сыграет на руку обоим сторонам.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:29

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