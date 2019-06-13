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TikTok проводят бета-тестирование рекламной платформы

Создатели популярного приложения TikTok проводят бета-тестирование новой рекламной платформы. Пользователи смогут самостоятельно использовать и настраивать контент по собственному усмотрению.
TikTok проводят бета-тестирование рекламной платформы

Информация о создании новой платформы опубликовали журналисты издания Digiday. Известно, что рекламное приложение будет анализировать информацию пользователей, проводить таргетирование по отслеживанию интересов, а также учитывать такие данные, как возраст, пол и местонахождение аудитории. Это позволит более эффективно использовать рекламу, что повысит продуктивность сервиса.

Создатели планируют привлекать не только новые и молодые компании, но и уже известные бренды. Пока нет информации о дате выхода полноценной версии, однако, судя по скорости развития проекта, это произойдет в ближайшее время.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:46

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