TikTok проводят бета-тестирование рекламной платформы





Информация о создании новой платформы опубликовали журналисты издания Digiday. Известно, что рекламное приложение будет анализировать информацию пользователей, проводить таргетирование по отслеживанию интересов, а также учитывать такие данные, как возраст, пол и местонахождение аудитории. Это позволит более эффективно использовать рекламу, что повысит продуктивность сервиса.Создатели планируют привлекать не только новые и молодые компании, но и уже известные бренды. Пока нет информации о дате выхода полноценной версии, однако, судя по скорости развития проекта, это произойдет в ближайшее время.