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С 15 июня новые эфиры «Дома-2» можно будет смотреть по TV поздно вечером или после регистрации на сайте проекта

15 июня может навсегда разделить жизнь одного из самых скандальных реалити-шоу «Дом-2» в России на «до» и «после». Выяснилось, что всего через несколько дней свежие эфиры телестройки можно будет смотреть либо по TV в позднее время, либо на официальном портале телешоу.

С 15 июня новые эфиры «Дома-2» можно будет смотреть по TV поздно вечером или после регистрации на сайте проекта

Слухи о том, что совсем скоро проект «Дом-2», который выходит на канале «ТНТ» больше 10 лет, закроют, появились в Сети уже давно. О больших переменах в свое время говорила ведущая шоу Ольга Орлова, которая сообщала поклонникам о том, что телестройка может совсем скоро прекратить свое существование в привычном всем формате. Впрочем, тогда бывшая солистка коллектива «Блестящие» не уточняла, к чему именно следует готовиться телезрителям.

А вот на днях все стало более чем понятно. По мнению пользователей Сети, руководство своим решением подписало телешоу «Дом-2» практически «смертный приговор». Выяснилось, что уже с 15 июня посмотреть новые эфиры телестройки поклонники смогут либо по телевидению и в довольно позднее время, либо на официальном сайте реалити-шоу, на котором сначала им придется пройти регистрацию.

С 15 июня новые эфиры «Дома-2» можно будет смотреть по TV поздно вечером или после регистрации на сайте проекта

Нужно сказать, что эта новость возмутила преданных фанатов «Дома-2». По словам некоторых зрителей, они готовы и вовсе отказаться от просмотра телепроекта. Сейчас фолловеры вовсю пытаются переубедить организаторов телешоу вносить подобные изменения, так как понимают, что тогда дневные выпуски смогут смотреть лишь единицы. Да и позднее время вечерних эфиров «Дома-2» телезрителей не радует, пишет Ondom2.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:22

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