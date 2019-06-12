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Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время
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Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время

Смартфон Essential Phone-2 (PH-2) может появиться на рынке уже в ближайшее время. На это намекнул генеральный директор американской компании Энди Рубин в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопросы интернет-пользователей по поводу планов по выпуску брендовых мобильных аппаратов.
Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время

Модель PH-1 компания Essential представила миру более двух лет назад – 30 мая 2017 года. Смартфон стал первым гаджетом с каплевидным вместо клиновидного вырезом, опередив почти на полгода iPhone X. Несмотря на современный дизайн, устройство с 5,71-дюймовым QHD-дисплеем пользовалось не слишком высоким спросом на рынке. В итоге цена гаджета, построенного на Snapdragon 835 при 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, наделенного двойной камерой с модулями 13/13 Мп и АКБ 3040 мАч с быстрой подзарядкой, упала с $500 до $250.

В минувшем месяце LetsGoDigital обнаружил патент Phone-2, поданный Essential в ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Смартфон, судя по документации, получит 100-процентное соотношение дисплея к корпусу без прорези или отверстия для камеры. «Фронталка» расположится под экраном, а на задней панели разместятся два модуля основной камеры и сенсор дактилоскопии. Гендиректор компании намекнул, что новинку вскоре выведут в свет.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:02

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