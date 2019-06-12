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Звезда шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков нецензурно высказался в адрес Ольги Бузовой и ее участия в новом проекте

Герой реалити-шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков нецензурно высказался в адрес поющей ведущей Ольги Бузовой и новости о том, что она решила снова принять участие в новом проекте, где будет в очередной раз искать суженого. Как оказалось, 35-летний предприниматель отказался принимать участвовать в этом телешоу.

Звезда шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков нецензурно высказался в адрес Ольги Бузовой и ее участия в новом проекте

На днях Коробков опубликовал у себя на страничке в Instagram обращение к пользователям, которые то и дело буквально закидывают его различными вопросами. По словам Валентина, сейчас всех его фанатов интересует, пойдет ли он на кастинг нового шоу, в котором опять будет участвовать Бузова.

Стоит отметить, что в самом начале видеообращения Коробков поспешил извиниться перед фолловерами и попросил их не принимать его слова на свой счет. Для читателей стало неожиданностью услышать от Валентина нецензурную брань в адрес Бузовой и ее нового проекта.

Звезда шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков нецензурно высказался в адрес Ольги Бузовой и ее участия в новом проекте

Оказалось, что Коробкову очень не понравилось сообщение о том, что Бузова решила в очередной раз испытать свою удачу в подобном формате реалити-шоу. Также Валентин указал на то, что ему уже все равно на Ольгу и на все проекты, в которых она участвовала и будет в дальнейшем участвовать.

Сейчас читатели принялись активно обсуждать в соцсетях возможность того, что Бузова на самом деле очень обидела Коробкова, и именно поэтому он позволил себе подобный выпад в ее адрес. Напомним, что еще недавно Валентин называл мать Ольги «тещей» и катался с ней по ночному Петербургу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:05

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