Малый и средний бизнес Москвы обеспечивает занятость 2,5 млн человек





«Рост налоговых отчислений в бюджет города от работы московских предпринимателей с 2015 года превысил 47%. Только за 2018 год индивидуальные предприниматели и малые предприятия перечислили в муниципальный бюджет 473 миллиарда рублей. Чтобы этот сегмент развивался и далее, Москва круглый год поддерживает предпринимателей через различные финансовые, образовательные, консультационные и информационные механизмы», – сказала Наталья Сергунина.По ее словам, в ближайшее время Правительство Москвы утвердит еще один проект – программу поддержки предпринимателей-франчайзи (юридических лиц, работающих по договорам франшизы). Соответствующее постановление подготовил Департамент предпринимательства и инновационного развития.«Думаем компенсировать до 35% подтвержденных документально расходов бизнесменов-франчайзи на кредиты, лизинговые платежи, покупку оборудования для ведения бизнеса», – добавила вице-мэр.