АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление продуктов с охратоксином влияет на эмбриональное развитие
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

Малый и средний бизнес Москвы обеспечивает занятость 2,5 млн человек

По статистике государственной регистрации ИП и ЮЛ, на сегодняшний день в Москве зарегистрировано более 800 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих работой около 2,5 млн человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, пишет Mos.ru.

Малый и средний бизнес Москвы обеспечивает занятость 2,5 млн человек


«Рост налоговых отчислений в бюджет города от работы московских предпринимателей с 2015 года превысил 47%. Только за 2018 год индивидуальные предприниматели и малые предприятия перечислили в муниципальный бюджет 473 миллиарда рублей. Чтобы этот сегмент развивался и далее, Москва круглый год поддерживает предпринимателей через различные финансовые, образовательные, консультационные и информационные механизмы», – сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, в ближайшее время Правительство Москвы утвердит еще один проект – программу поддержки предпринимателей-франчайзи (юридических лиц, работающих по договорам франшизы). Соответствующее постановление подготовил Департамент предпринимательства и инновационного развития.
«Думаем компенсировать до 35% подтвержденных документально расходов бизнесменов-франчайзи на кредиты, лизинговые платежи, покупку оборудования для ведения бизнеса», – добавила вице-мэр.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Инна Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин опасается повторения Бари
«Вроде бы есть, а вроде и нет»: Звезда
В Mercedes-Benz официально представили
Врач опроверг возможность косточек и
Малый и средний бизнес Москвы
Картина «Спаситель мира» Леонардо да
Ученые: Яд скорпиона поможет в борьбе с
Малый и средний бизнес Москвы
Дочери звезды «Дома-2» Саши Задойнова
Бывшая супруга Марата Башарова
В Британии врачи перепутали у ребенка
Иосиф Оганесян и Саша Черно поругались,
Ученые: Употребление продуктов с
Huawei может заменить Android
Мать звезды «Дома-2» Романа Капаклы
iOS 13 оборудуют разъёмом USB Type-C
Сын Бари Алибасова заявил о риске
Принц Гарри чуть не довел свою супругу
Ольга Бузова подтвердила участие в
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в
Кардиологи: Абрикос укрепляет сердце и
Муж Ксении Бородиной показал, как они
«А надо ли торопиться со свадьбой…»:
Ольга Рапунцель до сих пор носит
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Алена Савкина заявила, что не вернется
Звезде «Дома-2» Алиане Устиненко
«Пошла 42 неделя моей беременности…»:
В Иркутске при падении с 14-го этажа
Павел Прилучный уговаривает Агату
Просмотреть все новости