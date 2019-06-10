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Макгрегор вызвался организовать поединок между Бибером и Крузом

Боксёр и боец MMA Конор Макгрегор вызвался организовать поединок между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом. Свою готовность ирландец выразил на странице в Twitter.
Макгрегор вызвался организовать поединок между Бибером и Крузом

Ранее Джастин Бибер в своём аккаунте данной соцсети заявил, что вызывает Тома Круза на бой, и если потенциальный соперник откажется или проигнорирует его, значит, он является трусом. Исполнитель завершил Twitter-пост вопросом, кто возьмётся за организацию поединка, и первым на это отреагировал Конор Макгрегор.

Боец MMA написал: он согласен провести бой между артистами, однако вместе с тем выразил сомнение, что Том Круз покажет себя в нём так же «круто», как на телеэкранах, отмечает веб-портал «Аргументы недели».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:38

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