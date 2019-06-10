Макгрегор вызвался организовать поединок между Бибером и Крузом
Боксёр и боец MMA Конор Макгрегор вызвался организовать поединок между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом. Свою готовность ирландец выразил на странице в Twitter.
Ранее Джастин Бибер в своём аккаунте данной соцсети заявил, что вызывает Тома Круза на бой, и если потенциальный соперник откажется или проигнорирует его, значит, он является трусом. Исполнитель завершил Twitter-пост вопросом, кто возьмётся за организацию поединка, и первым на это отреагировал Конор Макгрегор.
Боец MMA написал: он согласен провести бой между артистами, однако вместе с тем выразил сомнение, что Том Круз покажет себя в нём так же «круто», как на телеэкранах, отмечает веб-портал «Аргументы недели».
Ранее Джастин Бибер в своём аккаунте данной соцсети заявил, что вызывает Тома Круза на бой, и если потенциальный соперник откажется или проигнорирует его, значит, он является трусом. Исполнитель завершил Twitter-пост вопросом, кто возьмётся за организацию поединка, и первым на это отреагировал Конор Макгрегор.
Боец MMA написал: он согласен провести бой между артистами, однако вместе с тем выразил сомнение, что Том Круз покажет себя в нём так же «круто», как на телеэкранах, отмечает веб-портал «Аргументы недели».
If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 юни 2019 г.
McGregor Sports and Entertainment will host the bout.
Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?
Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:38