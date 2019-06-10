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В США молния убила мчавшегося мотоциклиста

В США на трассе во Флориде погиб мотоциклист. В шлем 45-летнего мужчины ударила молния, спровоцировав смертельное ДТП.
В США молния убила мчавшегося мотоциклиста

По информации местного издания, американец направлялся во Флориду со стороны Северной Каролины. В дороге мужчину, мчавшегося на мотоцикле, застала гроза, и молния попала в его шлем. Стихия стала причиной ДТП, в котором байкер погиб. Судя по фотографии, обнародованной в Сети дорожной полицией штата, на защитном головном уборе удар оставил отметины.

В США, согласно сведениям, Национальной метеослужбы, молнии убивают около 49 человек в год. Больше всего жертв таких разрядов приходится на Флориду. В период 2008-2017 годов по этой же причине погибли 47 жителей штата.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:30

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