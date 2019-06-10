«Вам Кремль приплачивает?»: Дмитрия Тарасова пристыдили за «игнор» ситуации, в которою попал репортер Иван Голунов
Бывшего супруга Ольги Бузовой – футболиста и мастера спорта РФ Дмитрия Тарасова пристыдили пользователи Сети за равнодушие к ситуации, в которую не так давно попал журналист «Медузы» Иван Голунов. По мнению некоторых фолловеров, за не интерес к данной истории некоторым знаменитостям явно «приплачивает» государство.
Уже который день в Интернете не утихает обсуждение новости о том, как несправедливо поступили в отношении репортера Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в продаже запрещенных препаратов. Сейчас дело приобрело мировую огласку, а в защиту журналиста продолжают выступать многочисленные звезды. Известно, что небезразличные жители даже устроили возле здания суда пикет.
Впрочем, как оказалось, эта история вовсе не интересует Дмитрия Тарасова. Считанные часы назад полузащитник футбольного клуба «Локомотив» опубликовал у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором поделился, по его мнению, самими «важными» новостями прошедшей недели.
Выяснилось, что Тарасов в отпуске в Турции решил на некоторое время напрочь отказаться от Интернета, и только вчера ему захотелось за завтраком перечитать все новостные предложения. Как утверждает Дмитрий, из самого «важного» и «интересного» он узнал о том, что в России понизилась предпринимательская деятельность, а также смертность россиян от инсультов и инфарктов.
Нужно сказать, что «игнор» Тарасовым истории Голунова буквально взбесила фолловеров. Читатели буквально пристыдили Дмитрия за его равнодушие.
Уже который день в Интернете не утихает обсуждение новости о том, как несправедливо поступили в отношении репортера Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в продаже запрещенных препаратов. Сейчас дело приобрело мировую огласку, а в защиту журналиста продолжают выступать многочисленные звезды. Известно, что небезразличные жители даже устроили возле здания суда пикет.
Впрочем, как оказалось, эта история вовсе не интересует Дмитрия Тарасова. Считанные часы назад полузащитник футбольного клуба «Локомотив» опубликовал у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором поделился, по его мнению, самими «важными» новостями прошедшей недели.
Выяснилось, что Тарасов в отпуске в Турции решил на некоторое время напрочь отказаться от Интернета, и только вчера ему захотелось за завтраком перечитать все новостные предложения. Как утверждает Дмитрий, из самого «важного» и «интересного» он узнал о том, что в России понизилась предпринимательская деятельность, а также смертность россиян от инсультов и инфарктов.
Нужно сказать, что «игнор» Тарасовым истории Голунова буквально взбесила фолловеров. Читатели буквально пристыдили Дмитрия за его равнодушие.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:08