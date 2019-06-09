Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» Криса Пратта
Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за Криса Пратта. Наследница известного актера и экс-губернатора Калифорнии и звезда «Стражей галактики» сыграли свадьбу 8 июня, для этого мероприятия они выбрали ранчо Сан Исидро.
Такую информацию опубликовало популярное американское издание TMZ, известное тем, что сообщает многие новости задолго до их официального подтверждения. Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин уже давно состояли в отношениях и не скрывали этого. Звезда «Стражей Галактики» даже рассказал подписчикам в Instagram о том, что сделал своей избраннице предложение, и та согласилась.
Свадьба состоялась 8 июня на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито, расположенном прямо на берегу моря. Данная территория повторно открылась всего три месяца назад, до этого она находилась на реконструкции после разрушительных оползней, состоявшихся в этом районе в 2017-2018 годах.
Для этого мероприятия Кэтрин выбрала простое облегающее белое платье со шлейфом и длинную кружевную фату. Крис Пратт был одет в обычный праздничный костюм. На свадьбе также присутствовали гости, но относительно того, сколько их было, и кто они – информации нет. Дочь бывшего губернатора Калифорнии и звездный актер пока никак не прокомментировали данную ситуацию.
Такую информацию опубликовало популярное американское издание TMZ, известное тем, что сообщает многие новости задолго до их официального подтверждения. Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин уже давно состояли в отношениях и не скрывали этого. Звезда «Стражей Галактики» даже рассказал подписчикам в Instagram о том, что сделал своей избраннице предложение, и та согласилась.
Свадьба состоялась 8 июня на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито, расположенном прямо на берегу моря. Данная территория повторно открылась всего три месяца назад, до этого она находилась на реконструкции после разрушительных оползней, состоявшихся в этом районе в 2017-2018 годах.
Для этого мероприятия Кэтрин выбрала простое облегающее белое платье со шлейфом и длинную кружевную фату. Крис Пратт был одет в обычный праздничный костюм. На свадьбе также присутствовали гости, но относительно того, сколько их было, и кто они – информации нет. Дочь бывшего губернатора Калифорнии и звездный актер пока никак не прокомментировали данную ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:55