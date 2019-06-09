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Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» Криса Пратта

Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за Криса Пратта. Наследница известного актера и экс-губернатора Калифорнии и звезда «Стражей галактики» сыграли свадьбу 8 июня, для этого мероприятия они выбрали ранчо Сан Исидро.
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» Криса Пратта

Такую информацию опубликовало популярное американское издание TMZ, известное тем, что сообщает многие новости задолго до их официального подтверждения. Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин уже давно состояли в отношениях и не скрывали этого. Звезда «Стражей Галактики» даже рассказал подписчикам в Instagram о том, что сделал своей избраннице предложение, и та согласилась.

Свадьба состоялась 8 июня на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито, расположенном прямо на берегу моря. Данная территория повторно открылась всего три месяца назад, до этого она находилась на реконструкции после разрушительных оползней, состоявшихся в этом районе в 2017-2018 годах.

Для этого мероприятия Кэтрин выбрала простое облегающее белое платье со шлейфом и длинную кружевную фату. Крис Пратт был одет в обычный праздничный костюм. На свадьбе также присутствовали гости, но относительно того, сколько их было, и кто они – информации нет. Дочь бывшего губернатора Калифорнии и звездный актер пока никак не прокомментировали данную ситуацию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:55

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