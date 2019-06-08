Пользователи Сети поразились поведению российских моряков во время сближения с крейсером ВМС США





Опасное сближение кораблей РФ и США вызвало немало обсуждений и взаимных упреков. Россияне обвиняют в этой ситуации американцев и наоборот. Для демонстрации своей позиции ВМС США опубликовали видео данного инцидента. На нем запечатлены последние минуты происшествия, чуть не приведшего к столкновению боевых кораблей двух стран.Несмотря на всю опасность ситуации, пользователи Сети нашли в нем интересный факт. Они поразились поведению моряков из РФ, находящихся на корабле «Адмирал Виноградов». Россияне не только не проявляли признаков паники, более того – они продолжали загорать. Подобную пару моряков можно заметить на первом видео, размещенном ВМС США.«Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту», - отмечает один из пользователей Сети в Twitter. «Эти волнения от американцев и русских, которые принимают солнечные ванны на борту. Крутые ребята!» - комментирует данное сближение боевых кораблей другой человек.Некоторые СМИ даже разобрали, кто конкретно мог себя так вести на борту «Адмирала Виноградова». Самая вероятная версия – экипаж вертолета, только они могли позволить себе подобное поведение на боевом корабле.