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Пользователи Сети поразились поведению российских моряков во время сближения с крейсером ВМС США

Инцидент с опасным сближением корабля РФ «Адмирал Виноградов» и ракетного крейсера ВМС США вызвал немало обсуждений. Пользователи Сети поразились поведению российских моряков, которые спокойно продолжали загорать во время всей этой ситуации.
Пользователи Сети поразились поведению российских моряков во время сближения с крейсером ВМС США

Опасное сближение кораблей РФ и США вызвало немало обсуждений и взаимных упреков. Россияне обвиняют в этой ситуации американцев и наоборот. Для демонстрации своей позиции ВМС США опубликовали видео данного инцидента. На нем запечатлены последние минуты происшествия, чуть не приведшего к столкновению боевых кораблей двух стран.

Несмотря на всю опасность ситуации, пользователи Сети нашли в нем интересный факт. Они поразились поведению моряков из РФ, находящихся на корабле «Адмирал Виноградов». Россияне не только не проявляли признаков паники, более того – они продолжали загорать. Подобную пару моряков можно заметить на первом видео, размещенном ВМС США.

«Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту», - отмечает один из пользователей Сети в Twitter. «Эти волнения от американцев и русских, которые принимают солнечные ванны на борту. Крутые ребята!» - комментирует данное сближение боевых кораблей другой человек.
Некоторые СМИ даже разобрали, кто конкретно мог себя так вести на борту «Адмирала Виноградова». Самая вероятная версия – экипаж вертолета, только они могли позволить себе подобное поведение на боевом корабле.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:39

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