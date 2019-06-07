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Кейт Миддлтон вновь встретилась лицом к лицу с «любовницей» принца Уильяма

Поклонники Кейт Миддлтон вновь переживают за её брак с принцем Уильямом. Накануне американский таблоид In Touch Weekly, что между супругами произошел конфликт из-за бывшей подруги герцогини Роуз Ханбери.
Кейт Миддлтон вновь встретилась лицом к лицу с «любовницей» принца Уильяма

По информации зарубежных журналистов, инцидент произошел во время официального банкета: предполагается, что Ханбери пригласил именно британский принц. Несколько месяцев назад именно это издание первым сообщило, что между Уильямом и подругой Миддлтон был роман. Узнав о похождениях мужа, герцогиня перестала общаться с подругой и заявила супругу, чтобы девушку больше никогда не приглашали на приемы.

Впрочем, на последнем мероприятии Роуз Ханбери все же присутствовала, сообщили журналисты. Тем не менее, верить In Touch Weekly стоит с осторожностью, ведь издание славится своими неправдивыми новостями. Примечательно, что принц Уильям после новости о своей «измене» подал на американских журналистов в суд на клевету.



 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:22

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