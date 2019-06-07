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Малышева рассказала о самой опасной болезни 21 века

Телеведущая Елена Малышева в интервью СМИ рассказала о самом опасном недуге нынешнего столетия. Как оказалось, речь идёт не об онкологии, а о болезни Альцгеймера, так как она до сих пор неизлечима.
Малышева рассказала о самой опасной болезни 21 века

Помимо этого, врач выделила и проблему ожирения, но отметила, что с ней можно справиться, если употреблять меньше еды, особенно, очень вредной. В данный список попадают продукты, которые жарятся, пекутся и дымятся – так называемые полиароматические углеводороды, вещества, увеличивающие вероятность возникновения рака. Примечательно, что в группе риска находятся те люди, которые непосредственно занимаются приготовлением этих продуктов. Не менее вредной является и газированная вода.

Что касается положительных тенденций, то здесь Малышева выделяет уменьшающееся количество курильщиков: данный показатель падает с каждым годом. В заключение телеведущая отметила, что Россия, в целом, полностью обеспечена всеми жизненно важными лекарствами.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:43

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