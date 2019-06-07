Поиск Google перестанет показывать более двух лучших результатов с одного сайта
Поиск Google не покажет более двух лучших результатов с одного сайта. Разработчик обещает диверсифицировать свою страницу результатов.
Google запускает обновление для поиска, которое даст пользователям больше возможностей для выбора на странице результатов. Разработчики отмечают, что обновление предназначено для обеспечения большего разнообразия сайтов, в результате чего в выдаче не появится более двух лучших результатов с одного и того же сайта. Google по-прежнему может возвращать больше двух списков с одного веб-сайта, если его алгоритмы определяют их высокую релевантность для определенного поиска. При этом пользователи смогут ожидать разнообразную страницу результатов.
Поскольку новая функция основана на доменах, она будет рассматривать субдомены и их корневые домены как часть одного веб-сайта. Google будет показывать только два главных результата и станет рассматривать их как отдельные веб-сайты, если найдет больше пары релевантных страниц. Как отмечают пользователи сети Twitter, нововведение может не сработать из-за возвращения списков с одного домена. Дэнни Салливан, представитель Google по поиску, заявил, что со временем компания продолжит работу над улучшением работы сервиса.
Google запускает обновление для поиска, которое даст пользователям больше возможностей для выбора на странице результатов. Разработчики отмечают, что обновление предназначено для обеспечения большего разнообразия сайтов, в результате чего в выдаче не появится более двух лучших результатов с одного и того же сайта. Google по-прежнему может возвращать больше двух списков с одного веб-сайта, если его алгоритмы определяют их высокую релевантность для определенного поиска. При этом пользователи смогут ожидать разнообразную страницу результатов.
Поскольку новая функция основана на доменах, она будет рассматривать субдомены и их корневые домены как часть одного веб-сайта. Google будет показывать только два главных результата и станет рассматривать их как отдельные веб-сайты, если найдет больше пары релевантных страниц. Как отмечают пользователи сети Twitter, нововведение может не сработать из-за возвращения списков с одного домена. Дэнни Салливан, представитель Google по поиску, заявил, что со временем компания продолжит работу над улучшением работы сервиса.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:49