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Поиск Google перестанет показывать более двух лучших результатов с одного сайта
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Поиск Google перестанет показывать более двух лучших результатов с одного сайта

Поиск Google не покажет более двух лучших результатов с одного сайта. Разработчик обещает диверсифицировать свою страницу результатов.
Поиск Google перестанет показывать более двух лучших результатов с одного сайта

Google запускает обновление для поиска, которое даст пользователям больше возможностей для выбора на странице результатов. Разработчики отмечают, что обновление предназначено для обеспечения большего разнообразия сайтов, в результате чего в выдаче не появится более двух лучших результатов с одного и того же сайта. Google по-прежнему может возвращать больше двух списков с одного веб-сайта, если его алгоритмы определяют их высокую релевантность для определенного поиска. При этом пользователи смогут ожидать разнообразную страницу результатов.

Поскольку новая функция основана на доменах, она будет рассматривать субдомены и их корневые домены как часть одного веб-сайта. Google будет показывать только два главных результата и станет рассматривать их как отдельные веб-сайты, если найдет больше пары релевантных страниц. Как отмечают пользователи сети Twitter, нововведение может не сработать из-за возвращения списков с одного домена. Дэнни Салливан, представитель Google по поиску, заявил, что со временем компания продолжит работу над улучшением работы сервиса.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:49

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