Ученые объяснили появление секса как способ защиты от рака





Уже не одно десятилетие ученые пытаются понять, почему некоторые организмы пришли к тому или иному виду создания своего потомства. Вегетативное размножение или деление является более эффективным – оно быстрее и менее затратное, но главное – требует всего одну особь. Несмотря на все эти плюсы, некоторые живые существа выбрали другой путь.Половое размножение, предположили ученые, может быть эволюционной защитой от передачи рака от одного поколения к другому. При делении новый организм полностью копирует оригинальный, следовательно, он может получить все его проблемы. Секс позволяет млекопитающим начинать каждый раз с «чистого листа». Также не стоит забывать, что при половом размножении потомство получается отличным от своих родителей, что делает вид более приспособленным и сильным.Данную теорию ученых о появлении секса как способ защиты от рака подтверждают живые организмы, продолжающие размножаться вегетативно. У них есть специальные умения или особенности, помогающие им бороться против онкологии. Одни имеют четкую структуру организма, когда клетки одной части не могут попасть в другую, а вторые – просто хорошо приспособлены к мутациям, и рак для них не смертелен.