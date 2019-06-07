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Ученые объяснили появление секса как способ защиты от рака

Ученые выдвинули теорию и объяснили появление секса попыткой организмов защититься от рака. Такой вид размножения позволяет новым представителям вида начинать все с «чистого листа» и не наследовать онкологию от своих предшественников.
Ученые объяснили появление секса как способ защиты от рака

Уже не одно десятилетие ученые пытаются понять, почему некоторые организмы пришли к тому или иному виду создания своего потомства. Вегетативное размножение или деление является более эффективным – оно быстрее и менее затратное, но главное – требует всего одну особь. Несмотря на все эти плюсы, некоторые живые существа выбрали другой путь.

Половое размножение, предположили ученые, может быть эволюционной защитой от передачи рака от одного поколения к другому. При делении новый организм полностью копирует оригинальный, следовательно, он может получить все его проблемы. Секс позволяет млекопитающим начинать каждый раз с «чистого листа». Также не стоит забывать, что при половом размножении потомство получается отличным от своих родителей, что делает вид более приспособленным и сильным.

Данную теорию ученых о появлении секса как способ защиты от рака подтверждают живые организмы, продолжающие размножаться вегетативно. У них есть специальные умения или особенности, помогающие им бороться против онкологии. Одни имеют четкую структуру организма, когда клетки одной части не могут попасть в другую, а вторые – просто хорошо приспособлены к мутациям, и рак для них не смертелен.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:56

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