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Путин прокомментировал отсутствие приглашения на празднования в Нормандию

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему отсутствовал на мероприятиях, посвященных высадке войск на территории Нормандии 75 лет назад. Многие эксперты высказывают собственные версии такой ситуации.
Путин прокомментировал отсутствие приглашения на празднования в Нормандию

В эти дни в Великобритании и Франции проводится ряд мероприятий по чествованию памяти высадки десанта в 1944 году на территории Нормандии. Несмотря на значимость события для благоприятного исхода Второй Мировой войны, в которой огромную роль сыграла армия Советского Союза, президент РФ приглашен на празднества не был.

Эксперты всего мира пытаются найти некие скрытые причины такой ситуации, многие считают, что Россия на данный момент выражает бойкот Европе, отдавая предпочтение отношениям с Китаем.

Все теории опроверг Владимир Путин, отвечая на вопросы относительно встречи в Портсмуте, куда пригласили Терезу Мэй и Елизавету II, Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, представлявших Британию, США и Францию. Со слов лидера России, ни во Францию, ни в Англию он не приехал сугубо из-за того, что мировые лидеры захотели «пошушукаться». Путин подчеркнул, что он не «свадебный генерал», потому не может присутствовать на всех мероприятиях.



 
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Политика
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:04

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