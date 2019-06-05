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Названы причины боли у женщин во время секса

Американский сексопатолог Лори Уотсон рассказала о причинах боли, возникающей у женщин во время занятия сексом. Неприятные ощущения могут появиться из-за недостаточного возбуждения или большого размера мужского полового органа.
Названы причины боли у женщин во время секса

Специалисты выяснили, порядка 20% дам испытывают боль в интимной зоне при прелюдии или самом проникновении. Комфорт во время полового акта обеспечивает смазка, вырабатывающаяся у женщины в процессе возбуждения. Она предохраняет набухшие половые губы, влагалище и клитор от неприятного трения и трещин. Нередко представительницы прекрасного пола жалуются на слишком большой размер пениса и видят в этом причину болей при половом контакте. В случае, если секс связан с плохими воспоминаниями, у партнерши сжимаются интимные мышцы, оставляя для входа мужского органа узкое пространство, что вызывает дискомфорт.

Сексолог отметила, при снижении выработки гормона эстрогена более тонкими становятся вагинальные ткани. Эксперт рекомендует парам не прекращать заниматься сексом, поскольку редкие интимные контакты ведут к атрофии вагины.
Названы причины боли у женщин во время секса

Причиной неприятных ощущений во время полового акта могут оказаться вестибулит – воспаление входа во влагалище и вагинизм - рефлекторное сокращение его мышц. У женщин с подобными симптомами возникают проблемы с использованием тампонов, они боятся гинекологических осмотров и отказываются от секса.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:53

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