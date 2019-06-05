Инсайдер опубликовал первый тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2
Инсайдер опубликовал в социальной сети Twitter первый тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2. На изображении нет деталей аппарата, а лишь указана дата презентации.
Компания Asus готова уже в недалёком будущем представить очередной игровой смартфон ROG Phone 2. Пока о новинке ничего не известно, но инсайдеры уже сумели узнать, что её дебют состоится в августе. Вероятно, вскоре в Сети появятся новые утечки, демонстрирующие не только рекламный логотип и наименование нового устройства, а также и "живые" снимки новинки.
Технические данные пока сохраняются в тайне, но эксперты предполагают, основой девайса станет процессор Snapdragon 855 с однокристальной схемой. Для обеспечения надёжной работы в игровом режиме производитель снабдит гаджет 12 ГБ оперативной памяти. Также смартфон обзаведётся новой улучшенной камерой и подекранным датчиком отпечатка пальца.
Компания Asus готова уже в недалёком будущем представить очередной игровой смартфон ROG Phone 2. Пока о новинке ничего не известно, но инсайдеры уже сумели узнать, что её дебют состоится в августе. Вероятно, вскоре в Сети появятся новые утечки, демонстрирующие не только рекламный логотип и наименование нового устройства, а также и "живые" снимки новинки.
Технические данные пока сохраняются в тайне, но эксперты предполагают, основой девайса станет процессор Snapdragon 855 с однокристальной схемой. Для обеспечения надёжной работы в игровом режиме производитель снабдит гаджет 12 ГБ оперативной памяти. Также смартфон обзаведётся новой улучшенной камерой и подекранным датчиком отпечатка пальца.
Asus ROG 2 will be amazing imo.#Asus #ROG #Tencentgames #tencent #asusrogphone2 #rogphone2 pic.twitter.com/DuthwgJSsF— Mukul Sharma (@stufflistings) 5 июня 2019 г.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:25