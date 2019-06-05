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Инсайдер опубликовал первый тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2

Инсайдер опубликовал в социальной сети Twitter первый тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2. На изображении нет деталей аппарата, а лишь указана дата презентации.
Инсайдер опубликовал первый тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2

Компания Asus готова уже в недалёком будущем представить очередной игровой смартфон ROG Phone 2. Пока о новинке ничего не известно, но инсайдеры уже сумели узнать, что её дебют состоится в августе. Вероятно, вскоре в Сети появятся новые утечки, демонстрирующие не только рекламный логотип и наименование нового устройства, а также и "живые" снимки новинки.

Технические данные пока сохраняются в тайне, но эксперты предполагают, основой девайса станет процессор Snapdragon 855 с однокристальной схемой. Для обеспечения надёжной работы в игровом режиме производитель снабдит гаджет 12 ГБ оперативной памяти. Также смартфон обзаведётся новой улучшенной камерой и подекранным датчиком отпечатка пальца.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:25

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