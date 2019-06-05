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Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди решила делиться с фанатами опытом в интимных играх

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди решилась на откровенный разговор со своими подписчиками. По словам длинноволосой красавицы, она намерена «радовать» подписчиков постами на тему интимных игр.

Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди решила делиться с фанатами опытом в интимных играх

Ни для кого не является секретом, что Триандафилиди никогда не стеснялась в открытую говорить с фолловерами на темы, которые зачастую у большинства девушек вызывают стеснения. Елизавета не скрывает, что любит заниматься «волшебством», поэтому время от времени позволяет себе такую шалость, как секс в общественном месте.

Также блондинка отмечает, что любит использовать различные интимные игрушки, и именно о них Триандафилиди решила рассказать поклонникам поподробнее. Нужно сказать, что помимо игрушек Елизавета подняла тему красивого нижнего белья, которое, по ее мнению, играет не менее важную роль в сексуальной жизни.

«Вам нравятся игры с вашим партнером? Любите ли вы игрушки и красивое нижнее белье?... Думаю, я буду радовать вас разговорами об этом…» - поинтересовалась звезда «Дома-2» у интернет-пользователей.


Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди решила делиться с фанатами опытом в интимных играх

Как утверждает Триандафилиди, ей нравится обсуждать эти вопросы, поэтому она решила начать писать посты на эту тему. Стоит отметить, что большая часть подписчиков Елизаветы весьма положительно восприняла ее свежий пост.

Выяснилось, что для многих фанаток Триандафилиди эти вопросы являются весьма актуальными, поэтому они заявили, что с удовольствием разберут с экс-участницей «Дома-2» интимную жизнь с партнером.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:18

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