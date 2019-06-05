Гибкий смартфон Huawei Mate X «разгоняется» до 1 ГБ/с в 5G-сетях
Смартфон Mate X со сгибающимся дисплеем, разработанный компанией Huawei, в 5G-сетях «разогнался» до 1 ГБ/с. Об уникальной возможности китайской новинки рассказал в своем Twitter-аккаунте инсайдер Мукул Шарма.
Обнародованный снимок подтверждает, что первый гибкий мобильный аппарат Huawei при тестировании скорости передачи информации сумел преодолеть высокий рубеж в сетях передового поколения. Устройству удалось вырваться в лидеры по показателю «разгона».
Загрузка данных в Mate X составила 1038 Мб/с, а выгрузка – 964 МБ/с. Сгибающийся смартфон от Huawei является одним из наиболее дорогих девайсов на мировом рынке: в США и Европе за гаджет придется заплатить около $2600.
Обнародованный снимок подтверждает, что первый гибкий мобильный аппарат Huawei при тестировании скорости передачи информации сумел преодолеть высокий рубеж в сетях передового поколения. Устройству удалось вырваться в лидеры по показателю «разгона».
Загрузка данных в Mate X составила 1038 Мб/с, а выгрузка – 964 МБ/с. Сгибающийся смартфон от Huawei является одним из наиболее дорогих девайсов на мировом рынке: в США и Европе за гаджет придется заплатить около $2600.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:20