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Гибкий смартфон Huawei Mate X «разгоняется» до 1 ГБ/с в 5G-сетях

Смартфон Mate X со сгибающимся дисплеем, разработанный компанией Huawei, в 5G-сетях «разогнался» до 1 ГБ/с. Об уникальной возможности китайской новинки рассказал в своем Twitter-аккаунте инсайдер Мукул Шарма.
Гибкий смартфон Huawei Mate X «разгоняется» до 1 ГБ/с в 5G-сетях

Обнародованный снимок подтверждает, что первый гибкий мобильный аппарат Huawei при тестировании скорости передачи информации сумел преодолеть высокий рубеж в сетях передового поколения. Устройству удалось вырваться в лидеры по показателю «разгона».

Загрузка данных в Mate X составила 1038 Мб/с, а выгрузка – 964 МБ/с. Сгибающийся смартфон от Huawei является одним из наиболее дорогих девайсов на мировом рынке: в США и Европе за гаджет придется заплатить около $2600.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:20

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