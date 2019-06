Слоны способны оценить объем пищи по запаху

Специалисты подготовили для шести подопытных их любимое лакомство - семена подсолнуха. Пищу в разном объеме запаковали в плотно закрытые непрозрачные контейнеры с миниатюрным отверстием, через который слоны чувствовали запах еды. Животным необходимо было выбрать один из ящиков с двумя вариантами количества содержимого. В ходе эксперимента исследуемые в 59%-82% случаев выбирали упаковку с большим объемом продукта.Собаки с аналогичной задачей, отмечают авторы работы, справляются менее успешно. У слонов, в отличие от «друзей человека», имеется рекордно высокое количество генов, ответственных за восприятие обоняния (порядка 2000 против 811). Гигантские представители африканской породы обладают еще более чувствительным обонянием и могут находить еду и воду на расстоянии до 19 200 м.Авторы исследования, описанного на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагают использовать тонкий нюх слонов для выманивания особей, вытаптывающих посевы крестьян в Африке и Азии, за пределы участков. Запахами можно направлять животных в более безопасное место.