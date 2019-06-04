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Слоны способны оценить объем пищи по запаху

Слоны, как показала серия проведенных в Таиланде экспериментов, используют обаяние для определения количества пищи. Животные выбирали контейнеры с большим содержанием продуктов, не видя их.
Слоны способны оценить объем пищи по запаху

Специалисты подготовили для шести подопытных их любимое лакомство - семена подсолнуха. Пищу в разном объеме запаковали в плотно закрытые непрозрачные контейнеры с миниатюрным отверстием, через который слоны чувствовали запах еды. Животным необходимо было выбрать один из ящиков с двумя вариантами количества содержимого. В ходе эксперимента исследуемые в 59%-82% случаев выбирали упаковку с большим объемом продукта.

Собаки с аналогичной задачей, отмечают авторы работы, справляются менее успешно. У слонов, в отличие от «друзей человека», имеется рекордно высокое количество генов, ответственных за восприятие обоняния (порядка 2000 против 811). Гигантские представители африканской породы обладают еще более чувствительным обонянием и могут находить еду и воду на расстоянии до 19 200 м.

Авторы исследования, описанного на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагают использовать тонкий нюх слонов для выманивания особей, вытаптывающих посевы крестьян в Африке и Азии, за пределы участков. Запахами можно направлять животных в более безопасное место.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:50

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