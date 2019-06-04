Названа дата премьеры фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 с цветным экраном
Компания Xiaomi определилась с датой премьеры нового фитнес-браслета Mi Band 4 и, судя по тизеру, представит его 11 июня. Гаджет впервые оборудуют цветным экраном.
Корпус «умного» браслета, выполненный в виде капсулы, может крепиться к различным силиконовым ремешкам. На овальном 0,78-дюймовом дисплее имеется одна кнопка управления, а на тыльной стороне гаджета расположены разъем для зарядки и датчик, фиксирующий сердечный ритм пользователя. Разработчики подготовили для фитнес-трекера АКБ емкостью в 135 мАч.
Ожидается выход на рынок двух вариаций Mi Band 4, с поддержкой системы NFC в одной из них. Согласно слухам, девайс получит Bluetooth 5.0, усовершенствованное устройство для подзарядки, интегрированного голосового ассистента, который поможет управлять медиапроигрователем смартфона и приборами Xiaomi Miija. Фитнес-браслет с первым в истории линейки цветным экраном дебютирует 11 июня.
Корпус «умного» браслета, выполненный в виде капсулы, может крепиться к различным силиконовым ремешкам. На овальном 0,78-дюймовом дисплее имеется одна кнопка управления, а на тыльной стороне гаджета расположены разъем для зарядки и датчик, фиксирующий сердечный ритм пользователя. Разработчики подготовили для фитнес-трекера АКБ емкостью в 135 мАч.
Ожидается выход на рынок двух вариаций Mi Band 4, с поддержкой системы NFC в одной из них. Согласно слухам, девайс получит Bluetooth 5.0, усовершенствованное устройство для подзарядки, интегрированного голосового ассистента, который поможет управлять медиапроигрователем смартфона и приборами Xiaomi Miija. Фитнес-браслет с первым в истории линейки цветным экраном дебютирует 11 июня.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:46