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Названа дата премьеры фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 с цветным экраном

Компания Xiaomi определилась с датой премьеры нового фитнес-браслета Mi Band 4 и, судя по тизеру, представит его 11 июня. Гаджет впервые оборудуют цветным экраном.
Названа дата премьеры фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 с цветным экраном

Корпус «умного» браслета, выполненный в виде капсулы, может крепиться к различным силиконовым ремешкам. На овальном 0,78-дюймовом дисплее имеется одна кнопка управления, а на тыльной стороне гаджета расположены разъем для зарядки и датчик, фиксирующий сердечный ритм пользователя. Разработчики подготовили для фитнес-трекера АКБ емкостью в 135 мАч.

Ожидается выход на рынок двух вариаций Mi Band 4, с поддержкой системы NFC в одной из них. Согласно слухам, девайс получит Bluetooth 5.0, усовершенствованное устройство для подзарядки, интегрированного голосового ассистента, который поможет управлять медиапроигрователем смартфона и приборами Xiaomi Miija. Фитнес-браслет с первым в истории линейки цветным экраном дебютирует 11 июня.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:46

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