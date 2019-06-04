АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, успешно приводнился в водах Тихого океана. Устройство сначала доставило на МКС необходимый груз, а затем вернулась на Землю с результатами научных исследований.
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Об успешном приводнении грузового корабля Dragon сообщил официальный Twitter организации. Посадка состоялась в 325 км на юго-восток от побережья Калифорнии. Это случилось в 17:55 по местному времени или в 00:55 по МСК. Данное событие ознаменовало успешное завершение 17-й комической миссии по обслуживанию МКС.

Изначально корабль Dragon доставил на орбиту несколько тонн груза. В него входили продукты питания, а также устройства и материалы для проведения научных исследований. Назад аппарат вернулся с 1,9 тонной полезного веса. Самая главная часть груза – это результаты проведенных на борту МКС исследований и данные о космосе, полученные с помощью специального оборудования, расположенного на орбите.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX может уже в ближайшем будущем стать монополистом по оказанию услуг доставки грузов и космонавтов на МКС. Недавно Минобороны США огласило список стран, с которыми запрещается проводить совместные космические полеты. В их числе оказалась и Россия. Данный запрет вступит в силу с 1 января 2023 года, до этого времени США планирует стать независимой в данном вопросе от помощи коллег из РФ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа дата премьеры фитнес-браслета
Австралийские эксперты рассказали о
Филипп Киркоров анонсировал креативный
Голос Бейонсе зазвучал в ремейке
Грузовой корабль Dragon успешно
ВКС РФ провели успешный испытательный
Вика Комиссарова приведёт на "Дом-2"
Ученые создали первый лазер на
Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах
Беременную Ольгу Гажиенко накануне
Компания Apple представила первый
Беременная Саша Артемова показала, как
В Подмосковье из пистолета убили
Lynk&Co представила спортивную версию
В Великобритании ученые создали
Ученые: Спорт помогает детям лучше
У Димы Дмитренко начали интересоваться,
Ученые назвали напиток, лучше всего
Владелец BitTorrent и Tron Джастин Сан
Оксана Воеводина родила сына от
Google планирует запретить блокировщики
В России отложили строительство самой
Джейсон Стейтем посетит Москву для
Женя Кузин обозвал Андрея Черкасова на
Ксения Бородина назвала Иосифа
Boeing 737 рейса Москва-Берлин
Alfa Romeo анонсировали спортивную
Ксения Собчак заступилась за Евгения
Журналисты раскрыли секрет идеальной
Microsoft провела закрытую презентацию
Просмотреть все новости