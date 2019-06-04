Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане





Об успешном приводнении грузового корабля Dragon сообщил официальный Twitter организации. Посадка состоялась в 325 км на юго-восток от побережья Калифорнии. Это случилось в 17:55 по местному времени или в 00:55 по МСК. Данное событие ознаменовало успешное завершение 17-й комической миссии по обслуживанию МКС.Изначально корабль Dragon доставил на орбиту несколько тонн груза. В него входили продукты питания, а также устройства и материалы для проведения научных исследований. Назад аппарат вернулся с 1,9 тонной полезного веса. Самая главная часть груза – это результаты проведенных на борту МКС исследований и данные о космосе, полученные с помощью специального оборудования, расположенного на орбите.Напомним, компания Илона Маска SpaceX может уже в ближайшем будущем стать монополистом по оказанию услуг доставки грузов и космонавтов на МКС. Недавно Минобороны США огласило список стран, с которыми запрещается проводить совместные космические полеты. В их числе оказалась и Россия. Данный запрет вступит в силу с 1 января 2023 года, до этого времени США планирует стать независимой в данном вопросе от помощи коллег из РФ.