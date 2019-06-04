Владелец BitTorrent и Tron Джастин Сан купил обед с Баффетом за $4,57 млн
Джастин Сан, являющийся владельцем торрент-трекера BitTorrent и создателем криптовалюты Tron, заявил о том, что он купил обед с Уорреном Баффеттом. За это 29-летний предприниматель заплатил 4,57 млн долларов, что является рекордным результатом данного аукциона.
Об этом владелец BitTorrent и Tron рассказал на своей странице в Twitter. Предприниматель стал участником ежегодного благотворительного аукциона на eBay, победитель которого сможет поужинать с Уорреном Баффеттом, самым влиятельным и известным инвестором в мире. Данный розыгрыш проходит с 2000 года, и тогда он собрал всего 25 тысяч долларов. Джастин Сан даже назвал точную сумму своего предложения – 4 млн 567 тысяч 888 долларов.
За эту сумму 29-летний предприниматель и 7 выбранных им людей смогут пообедать вместе с Уорреном Баффетом в ресторане Нью-Йорка Smith & Wollensky. Как рассказывал недавно сам инвестор, обычно данная трапеза продолжается около 3 часов. За это время он готов разговаривать с победителем на широкий спектр тем, но существует один запретный вопрос – будущие инвестиционные проекты главы фонда Berkshire Hathaway.
Китайский предприниматель уже заявил о том, что приглашает на встречу с инвестором всех глав крупнейших блокчейн компаний мира. Он уверен, общение представителей данной индустрии с подобным человеком будет иметь положительный эффект для всех, даже тех, кто не попал на этот обед.
Об этом владелец BitTorrent и Tron рассказал на своей странице в Twitter. Предприниматель стал участником ежегодного благотворительного аукциона на eBay, победитель которого сможет поужинать с Уорреном Баффеттом, самым влиятельным и известным инвестором в мире. Данный розыгрыш проходит с 2000 года, и тогда он собрал всего 25 тысяч долларов. Джастин Сан даже назвал точную сумму своего предложения – 4 млн 567 тысяч 888 долларов.
За эту сумму 29-летний предприниматель и 7 выбранных им людей смогут пообедать вместе с Уорреном Баффетом в ресторане Нью-Йорка Smith & Wollensky. Как рассказывал недавно сам инвестор, обычно данная трапеза продолжается около 3 часов. За это время он готов разговаривать с победителем на широкий спектр тем, но существует один запретный вопрос – будущие инвестиционные проекты главы фонда Berkshire Hathaway.
Китайский предприниматель уже заявил о том, что приглашает на встречу с инвестором всех глав крупнейших блокчейн компаний мира. Он уверен, общение представителей данной индустрии с подобным человеком будет иметь положительный эффект для всех, даже тех, кто не попал на этот обед.
I officially announce I’ve won the record-setting 20th-anniversary charity lunch hosted by @WarrenBuffett. I’ll also invite #blockchain industry leaders to meet with a titan of investment. I hope this benefits everyone. #TRON #TRX #BTT #BitTorrent pic.twitter.com/EMZ4TMhgpR— Justin Sun (@justinsuntron) 3 июня 2019 г.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:24