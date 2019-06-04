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Владелец BitTorrent и Tron Джастин Сан купил обед с Баффетом за $4,57 млн

Джастин Сан, являющийся владельцем торрент-трекера BitTorrent и создателем криптовалюты Tron, заявил о том, что он купил обед с Уорреном Баффеттом. За это 29-летний предприниматель заплатил 4,57 млн долларов, что является рекордным результатом данного аукциона.
Владелец BitTorrent и Tron Джастин Сан купил обед с Баффетом за $4,57 млн

Об этом владелец BitTorrent и Tron рассказал на своей странице в Twitter. Предприниматель стал участником ежегодного благотворительного аукциона на eBay, победитель которого сможет поужинать с Уорреном Баффеттом, самым влиятельным и известным инвестором в мире. Данный розыгрыш проходит с 2000 года, и тогда он собрал всего 25 тысяч долларов. Джастин Сан даже назвал точную сумму своего предложения – 4 млн 567 тысяч 888 долларов.

За эту сумму 29-летний предприниматель и 7 выбранных им людей смогут пообедать вместе с Уорреном Баффетом в ресторане Нью-Йорка Smith & Wollensky. Как рассказывал недавно сам инвестор, обычно данная трапеза продолжается около 3 часов. За это время он готов разговаривать с победителем на широкий спектр тем, но существует один запретный вопрос – будущие инвестиционные проекты главы фонда Berkshire Hathaway.

Китайский предприниматель уже заявил о том, что приглашает на встречу с инвестором всех глав крупнейших блокчейн компаний мира. Он уверен, общение представителей данной индустрии с подобным человеком будет иметь положительный эффект для всех, даже тех, кто не попал на этот обед.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:24

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