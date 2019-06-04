Британскую сценаристку разочаровало отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»





Об это британская сценаристка рассказала на своей странице в Twitter. Сериалу «Чернобыль» было посвящено сразу несколько сообщений. Она посмотрела первые две серии и отметила, что все «очень хорошо», но «есть одна мысль». Британка понимает, что в реальности все эти люди были белыми, но это не помешало создателям лишить их родной речи и «заставить» говорить на английском. Именно поэтому Карла Мари Свит уверена, что добавление темнокожих актеров также бы не помешало рассказать эту историю во всех деталях. В Великобритании полно отличных артистов, подходящих на подобные роли, но почему-то создатели сериала решили показательно их проигнорировать. Карла Мари Свит выразила разочарование тем фактом, что очередной крупный проект сделал вид, будто темнокожих людей не существует, а остальные стараются этого не замечать.Подобные высказывания британской сценаристки не понравились многих пользователям Сети, в том числе из России. Они напомнили Карле Мари Свит, что действия «Чернобыля» происходят в СССР, поэтому темнокожие актеры бы испортили всю атмосферу повествования. Не обошлось и без оскорбительных высказываний в адрес британки.