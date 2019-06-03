Линдси Лохан подтвердила факт работы над новой музыкой

Об этом Линдси Лохан рассказала в социальных сетях. Сначала актриса разместила две фотографии из студии звукозаписи в Instagram. На первой из них знаменитость о чем-то думает стоя возле микрофона, а на второй – записывает вокальную партию. Звезда никак не комментировала эти обновления, они сопровождались исключительно смайликами, говорящими сами за себя - там был микрофон, ноты и наушники. Чуть позже западные СМИ начали сообщать о том, что Линдси Лохан работает над новой музыкой. Одну из таких новостей знаменитость прокомментировала в своем Twitter-аккаунте. Звезда отметила, что прилагает много усилий и тяжело работает над музыкой.Поклонники Линдси Лохан обрадовались данным новостям и отметили, что с нетерпением ждут выхода новых треков актрисы. Подписчики попросили ее информировать их относительно хода записи и сообщать интересные подробности.Напомним, первый свой музыкальный альбом Линдси Лохан выпустила еще в 2004 году, он назывался «Speak». Вторая работа «A Little More Personal» не заставила себя долго ждать и появилась уже в следующем году. Критики и поклонники положительно восприняли оба этих альбома. Свой последний сингл знаменитость выпустила еще в 2008-м, он называется «Bossy».