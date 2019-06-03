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В Воронеже жители хотят воздвигнуть храм в честь Юлии Началовой

В Воронеже местные жители рассматривают вариант увековечивания памяти Юлии Началовой. В ее честь хотят назвать филармонию или музыкальную школу города, или даже воздвигнуть храм, для этого предлагается снести здание театра оперы и балета.
В Воронеже жители хотят воздвигнуть храм в честь Юлии Началовой

Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца вследствие абсцесса, но ее поклонники продолжают искать способы увековечивания памяти артистки. Так фанаты из Воронежа, родного города певицы, где она провела подростковые годы, предложили сразу несколько вариантов. В честь исполнительницы можно назвать улицу, а также рассматривается вариант переименования филармонии или городской музыкальной школы.

От поклонников Юлии Началовой из Воронежа поступают и более смелые предложения – воздвигнуть храм. Верующие горожане отмечают, что данное место может быть освящено в честь святой Иулии, небесной покровительницы певицы. Она была убита в 5 веке н. э. за свое вероисповедание, а в следующем столетии ее захоронили в городе Брешиа, Италия.

Жители Воронежа даже нашли подходящее место – старый театр оперы и балета в центре города. Он уже давно находится в аварийном состоянии и его планируют снести. На это место можно и воздвигнуть храм в честь Юлии Началовой, отмечают ее поклонники. Для этого они уже начали собирать подписи жителей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:22

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