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На видео показали прототип смартфона Oppo с подэкранной камерой

На просторах Сети обнародовано видео, демонстрирующее новый смартфон с подэкранной камерой от бренда Oppo. В выключенном состоянии камера остается абсолютно незаметной.
На видео показали прототип смартфона Oppo с подэкранной камерой

На данный момент подэкранную камеру разрабатывают бренды Samsung и Xiaomi, а бренд Oppo уже тестирует опытные образцы. Фронтальная камера нового гаджета расположена под экраном, а первое видео, где показана работа гаджета, опубликовано известным сетевым информатором Ишаном Агарвалом. Ролик демонстрирует, что рассмотреть камеру в нерабочем состоянии гаджета не представляется возможным. Однако при запуске приложения верхняя часть экрана темнеет.

Эксперты отмечают, что в течение последних лет преимущественно китайские бренды показывают инновационные разработки. В частности, им принадлежат первые безрамочные дисплеи и улучшенные фронтальные камеры.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:14

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