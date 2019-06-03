На видео показали прототип смартфона Oppo с подэкранной камерой





На данный момент подэкранную камеру разрабатывают бренды Samsung и Xiaomi, а бренд Oppo уже тестирует опытные образцы. Фронтальная камера нового гаджета расположена под экраном, а первое видео, где показана работа гаджета, опубликовано известным сетевым информатором Ишаном Агарвалом. Ролик демонстрирует, что рассмотреть камеру в нерабочем состоянии гаджета не представляется возможным. Однако при запуске приложения верхняя часть экрана темнеет.Эксперты отмечают, что в течение последних лет преимущественно китайские бренды показывают инновационные разработки. В частности, им принадлежат первые безрамочные дисплеи и улучшенные фронтальные камеры.