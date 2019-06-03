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Дмитрий Тарасов продолжает отказываться выплачивать алименты в пользу старшей дочери

Бывший супруг поющей телеведущей Ольги Бузовой – полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов продолжает отказываться выплачивать алименты в пользу своей старшей наследницы. Об этом сообщила на днях первая жена спортсмена – Оксана Пономаренко.
Дмитрий Тарасов продолжает отказываться выплачивать алименты в пользу старшей дочери

Напомним, что еще в начале 2019 года известный адвокат Сергей Жорин разместил в своем Twitter-аккаунте фотографии, на которых были запечатлены документы, а также указана сумма задолженности Тарасова по алиментам. Тогда же юрист Оксаны Пономаренко заявил, что футболист напрочь отказывается погашать долги.

В конечном счете, все дошло до того, что руководство ФК «Локомотив» дало обещание супруге Тарасова, что будет ежемесячно перечислять из заработной платы спортсмена старшей дочери законные денежные средства. Как бы то ни было, но, по словам Пономаренко, ничего так и не изменилось.

Дмитрий Тарасов продолжает отказываться выплачивать алименты в пользу старшей дочери

Как утверждает Оксана, Дмитрий просто подал две апелляции в суд по долгам и алиментам на страшную дочь, но даже когда получил отказ, не стал платить наследнице деньги. По мнению первой жены спортсмена, Тарасов пытается оттянуть выплаты до окончания своего контракта, чтобы потом в суде ссылаться на то, что у него нет работы, и он сможет выплачивать только минимальный размер алиментов.

Нужно сказать, что Пономаренко убеждена в том, что так и не сможет получить от Тарасова тех денег, которых на протяжение долгого периода от отца не получала ее дочь.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05

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