Google научила Chrome проецировать животных из поиска в 3D-картинки



It’s AR of the tiger!



If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq — Google (@Google) 31 мая 2019 г.

Изначально компания Google рассказала о введении подобных технологий в свои приложения в рамках одной из конференций, прошедших в мае. Технологический гигант не стал тянуть время и сразу взялся за работу. Теперь мобильная версия браузера Chrome сможет проецировать 3D-картинки животных прямо в окружение пользователя. Для этого будут использоваться технология дополненной реальности, следовательно, необходимо иметь смартфон, поддерживающий AR.Google даже показал в своем официальном Twitter несколько примеров работы данной технологии. С помощью 3D-проецирования можно не только рассмотреть картинку животного со всех сторон, но и поместить его в реальное окружение пользователя. Представители технологического гиганта отметили, что это лишь первые шаги в развитии AR, и скоро подобные решения появятся в Google Maps.В компании уверены, что технология дополненной реальности – это настоящее будущее всей индустрии, поэтому всем людям стоит привыкать к проникновению AR в их жизнь. Такие решения откроют много новых возможностей и перевернут все представления пользователей о том, что такое современные технологии.