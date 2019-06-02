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Google научила Chrome проецировать животных из поиска в 3D-картинки

Компания Google добавила новую функцию для мобильной версии своего браузера Chrome. Теперь на смартфоне, поддерживающем дополненную реальность (AR), пользователь сможет проецировать животных из поиска в виде 3D-картинки прямо в свое окружение.
Google научила Chrome проецировать животных из поиска в 3D-картинки

Изначально компания Google рассказала о введении подобных технологий в свои приложения в рамках одной из конференций, прошедших в мае. Технологический гигант не стал тянуть время и сразу взялся за работу. Теперь мобильная версия браузера Chrome сможет проецировать 3D-картинки животных прямо в окружение пользователя. Для этого будут использоваться технология дополненной реальности, следовательно, необходимо иметь смартфон, поддерживающий AR.

Google даже показал в своем официальном Twitter несколько примеров работы данной технологии. С помощью 3D-проецирования можно не только рассмотреть картинку животного со всех сторон, но и поместить его в реальное окружение пользователя. Представители технологического гиганта отметили, что это лишь первые шаги в развитии AR, и скоро подобные решения появятся в Google Maps.

В компании уверены, что технология дополненной реальности – это настоящее будущее всей индустрии, поэтому всем людям стоит привыкать к проникновению AR в их жизнь. Такие решения откроют много новых возможностей и перевернут все представления пользователей о том, что такое современные технологии.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:10

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