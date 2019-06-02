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Критик Соседов рассказал, почему украинцы предпочитают Пугачеву больше Ротару

Известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о противоречивом отношении украинцев к собственным и зарубежным исполнителям. Журналист видит в этом причину того, почему и Аллу Пугачеву в этой стране предпочитают больше, чем Софию Ротару, хотя последняя родилась в Украине.
Критик Соседов рассказал, почему украинцы предпочитают Пугачеву больше Ротару

Сергей Соседов считает, что украинцы очень не любят, когда их соотечественники добиваются успеха за рубежом, а не у себя на родине. Именно поэтому слушатели из Украины не особенно любят Софию Ротару, уроженку Черновицкой области. Артистка стала звездой всесоюзного масштаба и большую часть своих концертов давала именно в России, то же самое касается и ее песен: почти все они написаны на русском языке.

Музыкальный критик предложил вспомнить феномен популярности Аллы Пугачевой среди украинцев. Сергей Соседов отмечает: Примадонна пользуется намного большей популярностью, чем София Ротару. Если они вместе выступают на одной сцене, то россиянку встречают куда лучше, чем соотечественницу. Из этого можно сделать вывод, что украинцы не против успешных зарубежных артистов, но у них имеется необычное отношение к своим собственным.

По мнению Сергея Соседова, многие слушатели из Украины таким образом ощущают, что их предали и променяли, поэтому отплачивают исполнителям той же монетой. Именно так они это воспринимают, считает музыкальный критик.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:29

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