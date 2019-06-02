В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Xiaomi устроил «битву» с конкурентом OnePlus на билбордах. На щитах компании рекламируют свои смартфоны, где Redmi K20 якобы издевается над седьмой моделью гаджета соперника.
На щите второй компании продемонстрирован актер Роберт Дауни-младший, знаменитый по роли героя Marvel Тони Старка. Ныне он является лицом бренда и держит в руках смартфон OnePlus 7. На рекламном щите Xiaomi имеется надпись следующего содержания: Starkly superior to the latest one, что переводится как «превосходящий последний One». Иначе говоря, разработчики с иронией назвали продукт Redmi более привлекательным, чем гаджет OnePlus.
На щите второй компании продемонстрирован актер Роберт Дауни-младший, знаменитый по роли героя Marvel Тони Старка. Ныне он является лицом бренда и держит в руках смартфон OnePlus 7. На рекламном щите Xiaomi имеется надпись следующего содержания: Starkly superior to the latest one, что переводится как «превосходящий последний One». Иначе говоря, разработчики с иронией назвали продукт Redmi более привлекательным, чем гаджет OnePlus.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:59