В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

На щите второй компании продемонстрирован актер Роберт Дауни-младший, знаменитый по роли героя Marvel Тони Старка. Ныне он является лицом бренда и держит в руках смартфон OnePlus 7. На рекламном щите Xiaomi имеется надпись следующего содержания: Starkly superior to the latest one, что переводится как «превосходящий последний One». Иначе говоря, разработчики с иронией назвали продукт Redmi более привлекательным, чем гаджет OnePlus.