США начали запрашивать информацию о соцсетях у всех желающих получить визу





Подобные правила для желающих получить визу в США начали действовать с 1 июня 2019 года. Госдепартамент постоянно работает над повышением эффективности защиты своих граждан, поэтому регулярно вводит новые процедуры для проверки тех, кто хочет въехать на территорию страны. Теперь люди, желающие получить иммиграционную и неиммиграционную визы должны будут предоставить информацию о своих социальных сетях, использованных за последние 5 лет. В предварительный список уже попали Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Reddit, китайский сайт Weibo и российский «ВКонтакте».Также желающий получить визу в США должен будет предоставить все номера мобильных телефонов и адреса электронной почты за тот же период времени. Кроме того, во время собеседования человеку могут задавать вопросы о его родственниках и участии их в международном терроризме. Появится отдельный вопрос про депортацию и причастность к другой подобной незаконной деятельности.По предварительной оценке, такие изменения коснутся 710 тысяч человек, желающих получить иммигрантскую визу, и 14 млн, планирующих посетить США для отдыха, обучения или ведения бизнеса.