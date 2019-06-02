АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Xiaomi может выпустить первый смартфон с расположенной под экраном камерой

Компания Xiaomi запатентовала технологию, позволяющую ей разместить фронтальную камеру прямо под экраном. Если китайскому бренду удастся это сделать, то он станет первым, кто выпустит подобный смартфон.
Xiaomi может выпустить первый смартфон с расположенной под экраном камерой

О регистрации этого патента сообщил инсайдер Мукил Шарма в Twitter. Он не только рассказал о данной технологии, но и разместил схематическое изображение подобного смартфона от Xiaomi. В нем фронтальная камера расположится прямо под экраном, что поможет решить множество имеющихся сейчас у производителей проблем. Устройство станет по-настоящему безрамочным, но при этом его фронтальный кристалл не придется размещать на выдвижном модуле.

Xiaomi планирует решить эту проблему способом, уже ранее озвученным Samsung. Во время простоя фронтальную камеру не будет видно, но когда ее активируют, то часть экрана, находящаяся над кристаллом, будет тухнуть. Такая ситуация сохраниться до тех пор, пока не завершиться фото- или видеосъемка, а затем все вернется в обычное состояние.

Инсайдер не сообщил никаких сроков относительно выхода смартфона Xiaomi с подобной фронтальной камерой. Регистрация патента также не говорит о том, что такое устройство должно появиться на рынке в ближайшее время. Напомним, Samsung, незадолго до и после выхода Galaxy S10, рассказала об аналогичном способе решения проблемы фронтальной камеры, но при этом отметила, что не стоит ждать такую технологию в следующем поколении Galaxy S.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Делайте сумасшедшие вещи»: Выбежавшая
В Хабаровске при пожаре в частном доме
Певица Ферджи подала на развод с Джошем
Устаревший Chevrolet Corvette
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо
Xiaomi может выпустить первый смартфон
Борис Хвошнянский рассказал, почему
Картину выходца из России Сержа
Эксперты назвали 6 помогающих бороться
Названы самые знаменитые собаки-артисты
В России вступили в силу новые правила
Смартфоны Moto Z4 Play и Z4 Force не
Эксперты рассказали, как быстро
Яна Чурикова надела на съемки передачи
Бета-версия EMUI 9.1 появилась в
Apple увеличила лимит на загрузку
«Быстро проходит время»: Светлана
Дочь Алсу передала выигрыш на шоу
Лекарства от изжоги могут привести к
Светлана Бондарчук похвасталась
Ветеринары рассказали, почему коты
Honor выпустил колонку, названную в
Александр Васильев оценил фигуру
Диетолог опровергла миф о вреде молока
Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые
NASA начнет отправлять оборудование на
Lady Gaga во время концерта запуталась
Названы лучшие способы экономии топлива
Жасмин впервые за долгое время
Роскомнадзор посоветовал родителям не
Просмотреть все новости