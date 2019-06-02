Xiaomi может выпустить первый смартфон с расположенной под экраном камерой



This one is interesting. Xiaomi has patented a new smartphone which will have a true bezel less display. I mean, no notch, no punch hole, no pop up. The camera will be integrated within the display and it will act like a display until we need the camera.#Xiaomi #RedmiK20 pic.twitter.com/zMN0loHIEC — Mukul Sharma (@stufflistings) 1 июня 2019 г.

О регистрации этого патента сообщил инсайдер Мукил Шарма в Twitter. Он не только рассказал о данной технологии, но и разместил схематическое изображение подобного смартфона от Xiaomi. В нем фронтальная камера расположится прямо под экраном, что поможет решить множество имеющихся сейчас у производителей проблем. Устройство станет по-настоящему безрамочным, но при этом его фронтальный кристалл не придется размещать на выдвижном модуле.Xiaomi планирует решить эту проблему способом, уже ранее озвученным Samsung. Во время простоя фронтальную камеру не будет видно, но когда ее активируют, то часть экрана, находящаяся над кристаллом, будет тухнуть. Такая ситуация сохраниться до тех пор, пока не завершиться фото- или видеосъемка, а затем все вернется в обычное состояние.Инсайдер не сообщил никаких сроков относительно выхода смартфона Xiaomi с подобной фронтальной камерой. Регистрация патента также не говорит о том, что такое устройство должно появиться на рынке в ближайшее время. Напомним, Samsung, незадолго до и после выхода Galaxy S10, рассказала об аналогичном способе решения проблемы фронтальной камеры, но при этом отметила, что не стоит ждать такую технологию в следующем поколении Galaxy S.