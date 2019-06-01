Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store





Пользователи по всему миру сталкиваются с трудностями при доступе к Google Play Store, что имеет выборочный характер. Большинство юзеров не испытывают проблем со скачиванием или просмотром приложений, но в социальных сетях появились доказательства наличия неизвестной ошибки. После проверки сервиса на downdetector.com были обнаружены серьезные перебои в работе на территории Великобритании, Европы, Японии и других стран.В Индии наблюдаются лишь незначительные перебои в работе, которые происходят в Нью-Дели, Мумбаи, Бангалоре и других крупных городах. Этот сбой службы Google Play Store зафиксирован через несколько месяцев после того, как на веб-сайтах электронной почты компании Gmail и Google Drive произошли глобальные перебои в обслуживании. На данный момент представители Google никак не прокомментировали сведения о проблеме.