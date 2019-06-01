АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store

Пользователи Сети массово жалуются на отказ в работе Google Play Store. В Twitter появились доказательства того, что приложения не загружаются или не просматриваются.
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store

Пользователи по всему миру сталкиваются с трудностями при доступе к Google Play Store, что имеет выборочный характер. Большинство юзеров не испытывают проблем со скачиванием или просмотром приложений, но в социальных сетях появились доказательства наличия неизвестной ошибки. После проверки сервиса на downdetector.com были обнаружены серьезные перебои в работе на территории Великобритании, Европы, Японии и других стран.

В Индии наблюдаются лишь незначительные перебои в работе, которые происходят в Нью-Дели, Мумбаи, Бангалоре и других крупных городах. Этот сбой службы Google Play Store зафиксирован через несколько месяцев после того, как на веб-сайтах электронной почты компании Gmail и Google Drive произошли глобальные перебои в обслуживании. На данный момент представители Google никак не прокомментировали сведения о проблеме.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Простительная недостоверность»:
Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за
Диетологи озвучили советы по снижению
"Ничего с собой не делала": Кристина
Отказ от никотина и кофеина может
Юлия Барановская призналась, что
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
В Сети показали первые фото
Пользователи Сети массово жалуются на
Стала известна новая версия смерти
Ольга Бузова призналась, что из-за
Диетолог рассказала о диете для
Анфиса Чехова удивила подписчиков новым
Дима Дмитренко послал Влада Кадони
Эксперты рассказали об ухудшающих
У Марины Африкантовой начались
NASA опубликовала рентгеновский снимок
В Сети появились фото парней, с
Иосиф Оганесян встал на защиту съевшей
Эксперты рассказали о влиянии внедрения
Николай Должанский прокомментировал
Дима Дмитренко заявил, что встречался с
Эксперт Элейн Лю: Кейт Миддлтон
В Москве на вокзале живет бездомная
Из-за мелкой неприятности с кофе в
Саблезубые кошки могли использовать
Звезды «Дома-2» Таня Мусульбес и Виктор
Ученые узнали, сколько и как нужно
Виктория Романова высказала мнение о
Польский изобретатель производит
Просмотреть все новости