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Ольга Кабо поделилась редким архивным фото с Александром Абдуловым

Российская актриса Ольга Кабо опубликовала в сети Instagram редкий семейный снимок с Александром Абдуловым. Артистка показала кадр в честь 66-летия со дня рождения покойного коллеги.
Ольга Кабо поделилась редким архивным фото с Александром Абдуловым

Российский артист Александр Абдулов скончался в 2008 году в возрасте 54 лет. Ольга Кабо принимала участие в фестивале “Дух огня” вместе с актером. Публикацией архивного снимка звезда решила напомнить публике, что 29 мая актеру могло бы исполниться 66 лет, если бы не тяжелая болезнь. В подписи к публикации Кабо отметила, что при иных обстоятельствах в доме ее звездного друга мог пройти праздник в честь дня рождения в кругу близких друзей. Абдулов являлся для актрисы верным другом и прекрасным человеком, который навсегда останется в ее сердце.

Поклонники выразили соболезнования из-за ранней смерти Абдулова, поддержав актрису. К словам Кабо присоединилась Олеся Судзиловская, отметив пост лайком.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15

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