Ольга Кабо поделилась редким архивным фото с Александром Абдуловым

Российский артист Александр Абдулов скончался в 2008 году в возрасте 54 лет. Ольга Кабо принимала участие в фестивале “Дух огня” вместе с актером. Публикацией архивного снимка звезда решила напомнить публике, что 29 мая актеру могло бы исполниться 66 лет, если бы не тяжелая болезнь. В подписи к публикации Кабо отметила, что при иных обстоятельствах в доме ее звездного друга мог пройти праздник в честь дня рождения в кругу близких друзей. Абдулов являлся для актрисы верным другом и прекрасным человеком, который навсегда останется в ее сердце.Поклонники выразили соболезнования из-за ранней смерти Абдулова, поддержав актрису. К словам Кабо присоединилась Олеся Судзиловская, отметив пост лайком.