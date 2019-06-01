Элтон Джон возмущен удалением сцен из российской версии фильма "Рокетмен"





The Hollywood Reporter информирует, что музыканту и кинематографистам не понравилось решение прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен из "Рокетмена". В сообщении Элтон Джон и создатели ленты назвали подобные меры "печальным отражением разделенного мира", который не может принять любовь между двумя людьми, и намерены в дальнейшем "разрушать барьеры", пока все люди не будут услышаны одинаково во всех странах мира.Предпремьерный показ ленты состоялся в российской столице 30 мая. По сообщениям корреспондентов "Дождя", "Рокетмен" лишился сцен с запрещенными препаратами, мужских поцелуев и эпизода, где персонажи занимаются любовью в миссионерской позе. В "Централ Партнершип" отметили: такие действия были проведены для соответствия фильма российскому законодательству.