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Элтон Джон возмущен удалением сцен из российской версии фильма "Рокетмен"

Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" возмущены удалением сцен из российской версии новой ленты о британском исполнителе. Как сообщили журналисты телеканала "Дождь", "под нож" попали эпизоды с гей-сексом и употреблением наркотических веществ.

Элтон Джон возмущен удалением сцен из российской версии фильма "Рокетмен"

The Hollywood Reporter информирует, что музыканту и кинематографистам не понравилось решение прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен из "Рокетмена". В сообщении Элтон Джон и создатели ленты назвали подобные меры "печальным отражением разделенного мира", который не может принять любовь между двумя людьми, и намерены в дальнейшем "разрушать барьеры", пока все люди не будут услышаны одинаково во всех странах мира.

Предпремьерный показ ленты состоялся в российской столице 30 мая. По сообщениям корреспондентов "Дождя", "Рокетмен" лишился сцен с запрещенными препаратами, мужских поцелуев и эпизода, где персонажи занимаются любовью в миссионерской позе. В "Централ Партнершип" отметили: такие действия были проведены для соответствия фильма российскому законодательству.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:46

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