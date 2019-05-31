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Microsoft представит на E3 2019 сразу 14 игр

На презентационном мероприятии Electronic Entertainment Expo Microsoft представит 14 игр от внутренних студий. Об этом сообщил в своем Twitter Фил Спенсер, глава Xbox.
Microsoft представит на E3 2019 сразу 14 игр

В последние пару лет компания Microsoft активно занялась разработкой игр на платформы Windows 10 и Xbox. Специалисты разрабатывают новинки в студиях, которые специально для этого компания приобрела в течение этого времени.

На трехдневном мероприятии Electronic Entertainment Expo поклонники ожидают анонсов на такие игры как Ninja Theory, Playground Games, Obsidian Entertainment. Некоторые из заявленных позиций уже ранее освещались Microsoft, потому фанаты ждут более подробной информации о предстоящих новинках. Halo Infinite, Gears of War 5 и новый контент для Sea of Thieves уже анонсировались ранее. Говорят, что Microsoft может представить новую Fable.

Презентация Microsoft будет происходить на E3 2019 9 июня в 23-00 по московскому времени. Также на конференции будут участвовать такие производители, как Electronic Arts, Bethesda, Devolver Digital, PC Gaming Show, Ubisoft, Square Enix и Nintendo.



 
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Добавил: Никишева Наталья Вчера, 23:00

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