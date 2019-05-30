Егор Крид исполнил три свои интимные желания





Знаменитость считает себя опытным в любви, однако до сих пор его сердце свободно. У Крида было много девушек, но только к некоторым из тех, с кем предавался интимным утехам, он испытывал сильные чувства. Артист находится в статусе холостяка и не теряет надежду найти свою избранницу.Певец признался Дудю, он смог осуществить три желания – заняться любовью с мулаткой, попробовать секс в самолете и предаться интиму втроем. Крид не гордится этими успехами на «амурном» фронте, так как ему больше по душе эстетика в близких отношениях. Булаткину стыдно рассказывать о подобных моментах, и он не хочет, чтобы его интервью услышала мать.