В Сети обнародовали первые фото с камеры флагманского смартфона Redmi K20
В Сети обнародовали первые снимки, сделанные на камеру флагманского смартфона Redmi K20. Кадры были размещены инсайдером Мукулом Шармой в социальной сети Twitter.
Новинка от китайской компании-разработчика получила тройную основную камеру с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп (f/1,75), широкоугольным модулем на 13 Мп (f/2,4) и телеобъективом с 2-кратным зумом на 8 Мп (f/2,4). Загруженные в Twitter снимки представлены не в оригинале, но эксперты утверждают, что опубликованные кадры очень высокого качества, а их отличительными чертами являются четкость цвета и большое количество деталей.
Redmi K20 и Redmi K20 Pro были презентованы 28 мая. Мобильные устройства появятся в продаже на китайском рынке уже 1 июня. В Европу девайсы поступят немного позднее и под новыми названиями - Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Новинка от китайской компании-разработчика получила тройную основную камеру с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп (f/1,75), широкоугольным модулем на 13 Мп (f/2,4) и телеобъективом с 2-кратным зумом на 8 Мп (f/2,4). Загруженные в Twitter снимки представлены не в оригинале, но эксперты утверждают, что опубликованные кадры очень высокого качества, а их отличительными чертами являются четкость цвета и большое количество деталей.
Redmi K20 и Redmi K20 Pro были презентованы 28 мая. Мобильные устройства появятся в продаже на китайском рынке уже 1 июня. В Европу девайсы поступят немного позднее и под новыми названиями - Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:23