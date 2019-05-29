Эксперты рассказали, чем полезны занятия сексом во время менструации





Эксперты отмечают, что некоторые партнёры отказываются от интимной близости в момент менструации. Но им не стоит этого делать, поскольку во время занятий сексом тазовые мышцы сокращаются, что снижает уровень спазмов в данной области тела, которые возникают при менструациях. Во время ежемесячных маточных кровотечений влагалище становится более влажным, и по этой причине женщина испытывает больше приятных ощущений при близости с партнером. Эксперты сообщают, что сокращение мышц таза, происходящие во время интима и оргазма, способствует быстрому завершению месячных за счет того, что из матки быстрее удаляется формирующееся там содержимое.Оргазм помогает партнерам справиться со стрессом, поскольку в момент завершения полового акта мозг выбрасывает в кровь так называемый гормон счастья. В период менструации у женщин оргазм может быть намного сильнее, чем в обычный день.