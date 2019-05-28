Юлия Ковальчук показала лицо без макияжа

«Лохматое утро выглядит именно так», - написала певица под фотографией, где она находится без косметики и с не расчесанными кудрями. Ковальчук вспомнила прежнее время, когда пыталась принудить мужа Алексея Чумакова жить по ритму: рано вставать, идти гулять и все время находиться в движении. Лишь потом она осознала эгоизм своих поступков. Спустя время ситуация изменилась и каждый из супругов живет в собственном режиме.Подписчики оценили внешность певицы без макияжа, отметив, что она по-прежнему является красивой и привлекательной. Согласились фанаты и с высказыванием автора, заявив, что мудрые мысли приходят с годами, помогая сберечь гармонию в отношениях.Юлия Ковальчук замужем за Алексеем Чумаковым пять лет, а в 2017 году у них родилась дочь Амелия. Сейчас семья отдыхает в Испании, время от времени прилетая в Россию по делам.