Известный режиссер Павел Лунгин попал в реанимацию в Москве





Как сообщается на Telegram-портале Mash, Павла Лунгина накануне привезли в одно из находящихся в столице медучреждений. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, но точный диагноз неизвестен. Сразу после обследования врачей Лунгина немедленно перевели в реанимацию.Сообщается, что сейчас 69-летний режиссер по-прежнему находится в медучреждении. По словам сына режиссера Александра Лунгина, его отец действительно находится в больнице, но появившаяся информация о его тяжелом состоянии не является правдивой.