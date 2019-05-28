Известный режиссер Павел Лунгин попал в реанимацию в Москве
Известный кинорежиссер Павел Лунгин был в экстренном порядке госпитализирован. На данный момент артист остается в реанимации в Москве.
Как сообщается на Telegram-портале Mash, Павла Лунгина накануне привезли в одно из находящихся в столице медучреждений. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, но точный диагноз неизвестен. Сразу после обследования врачей Лунгина немедленно перевели в реанимацию.
Сообщается, что сейчас 69-летний режиссер по-прежнему находится в медучреждении. По словам сына режиссера Александра Лунгина, его отец действительно находится в больнице, но появившаяся информация о его тяжелом состоянии не является правдивой.
Как сообщается на Telegram-портале Mash, Павла Лунгина накануне привезли в одно из находящихся в столице медучреждений. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, но точный диагноз неизвестен. Сразу после обследования врачей Лунгина немедленно перевели в реанимацию.
Сообщается, что сейчас 69-летний режиссер по-прежнему находится в медучреждении. По словам сына режиссера Александра Лунгина, его отец действительно находится в больнице, но появившаяся информация о его тяжелом состоянии не является правдивой.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:55