Помощница Петросяна Брухунова показала видео из ванной и рассказала о попытках оправдать лень
Помощница Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова, обнародовала на просторах Instagram видео, снятое в ванной. Автор публикации считает, что многие ищут оправдание собственной лени.
Публика интересуется блогом Татьяны Брухуновой в Instagram, где артистка размышляет на разные темы, пишет о саморазвитии и делится снимками. Накануне помощница юмориста удивила подписчиков видео из ванной, опубликованном в режиме Stories, где она рассказала о мотивации и лени. По словам артистки, для выполнения задач ей лично не нужна дополнительная стимуляция, а само понятие мотивации она назвала оправданием, тех, кто ничего не хочет делать.
Своим подписчикам Татьяна Брухунова желает ничем не оправдывать собственную лень и жить насыщенной жизнью, получая от нее удовольствие. Не так давно блогерша признавалась, что обрела поддержку публики после сложного периода в своей жизни.
Публика интересуется блогом Татьяны Брухуновой в Instagram, где артистка размышляет на разные темы, пишет о саморазвитии и делится снимками. Накануне помощница юмориста удивила подписчиков видео из ванной, опубликованном в режиме Stories, где она рассказала о мотивации и лени. По словам артистки, для выполнения задач ей лично не нужна дополнительная стимуляция, а само понятие мотивации она назвала оправданием, тех, кто ничего не хочет делать.
Своим подписчикам Татьяна Брухунова желает ничем не оправдывать собственную лень и жить насыщенной жизнью, получая от нее удовольствие. Не так давно блогерша признавалась, что обрела поддержку публики после сложного периода в своей жизни.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:17