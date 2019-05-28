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Помощница Петросяна Брухунова показала видео из ванной и рассказала о попытках оправдать лень

Помощница Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова, обнародовала на просторах Instagram видео, снятое в ванной. Автор публикации считает, что многие ищут оправдание собственной лени.
Помощница Петросяна Брухунова показала видео из ванной и рассказала о попытках оправдать лень

Публика интересуется блогом Татьяны Брухуновой в Instagram, где артистка размышляет на разные темы, пишет о саморазвитии и делится снимками. Накануне помощница юмориста удивила подписчиков видео из ванной, опубликованном в режиме Stories, где она рассказала о мотивации и лени. По словам артистки, для выполнения задач ей лично не нужна дополнительная стимуляция, а само понятие мотивации она назвала оправданием, тех, кто ничего не хочет делать.

Своим подписчикам Татьяна Брухунова желает ничем не оправдывать собственную лень и жить насыщенной жизнью, получая от нее удовольствие. Не так давно блогерша признавалась, что обрела поддержку публики после сложного периода в своей жизни.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:17

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