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«Московский кредитный банк» вошел в рейтинг Forbes Global 2000

Известный в России частный банк МКБ Романа Авдеева вошёл в число самых успешных компаний мира по версии журнала Forbes. Как известно, экономическое издание проводит такие исследования каждый год уже на протяжении шестнадцати лет. В рейтинг G2000 могут попасть только те компании, чей объём продаж составляет свыше 1 млрд долларов. Согласно методике исследования, изучаются такие экономические показатели ликвидности, как прибыль, выручка, объём активов и рыночная капитализация. Акции участников рейтинга обязательно должны торговаться на международной бирже, сообщает РИА LIVE24.
«Московский кредитный банк» вошел в рейтинг Forbes Global 2000

Напомним, «Московский кредитный банк» основан в 1992 году и перешел во владение Романа Авдеева уже в 1994 году. С тех пор МКБ доказал свою надежность и устойчивость, попадая в списки самых успешных кредитных организаций по версии многих российских и международных агентств. В настоящее время «Московский кредитный банк» входит в список системно значимых кредитных организаций, который традиционно составляется главным регулятором страны.

В этом году в рейтинге Global 2000 значатся 2000 компаний со всего мира, 22 из которых – российские. При этом лишь один частный банк вошел в этот список. Им оказался МКБ Романа Авдеева. Места в рейтинге распределялись согласно простому математическому принципу: выводилось среднее арифметическое среди особо значимых (четыре) экономических показателей.

Ранее «Московский кредитный банк» уже вошёл в топ-3 частных банков по объёму активов, по версии «Интерфакс-100», топ-8 по объёму привлечённых вкладов, по версии «Коммерсанта», а также отметился в ряде позиций рейтингов Moody's, Fitch, S&P, АКРА и «Эксперт РА». Сейчас ПАО «Московский кредитный банк» предоставляет банковские и финансовые услуги как корпоративным клиентам, так и частным. Банк имеет большой опыт работы на международных рынках; первые облигации МКБ размещены в 2006 году.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 18:35

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