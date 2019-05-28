Уставшего принца Гарри заметили в самолете из Рима

Кадр был сделан на борту лайнера British Airways, который совершал полет из находящегося в Риме аэропорта Фьюмичино и направлялся в Лондон. На территории Италии принц Гарри провел три дня, на протяжение которых принимал участие в организованном с благотворительными мотивами матче в поло. Турнир провела компания Sentebale, которую патронирует герцог Сассекский. Основную помощь организация оказывает детям Африки.Как отметила очевидец, на пальце принца Гарри имелось обручальное кольцо, а выглядел известный пассажир при этом измотанным. Рядом с ним находился охранник, а когда родственник Елизаветы II увидел наблюдающую за ним женщину, улыбнулся и поздоровался с ней. Перед тем, как покинуть самолет, он выразил благодарность команде первого класса и пилоту судна.