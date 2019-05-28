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Россия и Казахстан: взаимоотношения равных братьев

История, география, менталитет – Россию и Казахстан связывает многое. Один из наших главных стратегических партнеров на международной арене сейчас находится на рубеже глобальных перемен. Нурсултан Назарбаев, который много лет управлял Казахстаном, сложил свои полномочия, и 8 июня в стране пройдут президентские выборы. Об этом пишет «Труд».

Многие задаются вопросом – нет ли в этих переменах опасностей для русскоязычного населения республики. Шутка ли, в Казахстане проживает около 4,5 миллионов русских, и они, конечно же, опасаются за свое будущее.

Одним из главных достижений Нурсултана Назарбаева было отсутствие конфликтов на национальной почве. Вообще, Казахстан был чуть ли не единственной республикой на постсоветском пространстве, которая избежала подобных потрясений. Конечно, в 90-е часть русских покинула Казахстан, но это было связано не с отсутствием толерантности, а скорее просто с желанием жить в экономически более развитой на тот момент России. Однако грамотная экономическая политика Назарбаева дала свои результаты, в начале 2000-х Казахстан прочно закрепился в числе самых перспективных экономик региона, и отток русскоязычного населения многократно сократился.
Россия и Казахстан: взаимоотношения равных братьев

Русский язык в Казахстане официально имеет статус второго государственного. Если новое руководство продолжит политику «трехъязычия» (казаский, русский, английский языки), то есть все основания полагать, что для русскоязычной части страны смена власти пройдет гладко. Ведь очень многие специалисты разных профилей в Казахстане – русскоговорящие, да и подавляющее большинство представителей интеллигенции владеет русским.

Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента и наиболее вероятный победитель грядущих президентских выборов, считается человеком «школы Назарбаева». Приход его к власти будет означать сохранение сбалансированного национального вектора развития.

Казахстан последовательно декларировал приверженность к интеграции с Россией. Однако это движение нередко оставалось однонаправленным. Российские эксперты сходятся во мнении, что нашей стране стоит более внимательно относиться к своим партнерам, причем выстраивать отношения с ними стоит на равных, а не с позиции «старшего брата».

Ведь на сегодняшний день Казахстан – успешно развивающаяся независимая страна, демонстрирующая хорошие экономические показатели. Интерес к республике проявляют не только страны азиатского региона, но и Евросоюз. И если упустить момент или наделать ошибок – можно случайно перечеркнуть все достижения, которыми наши страны в немалой степени обязаны президенту Назарбаеву.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 18:10

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